Número de muertos por lluvias sube a 64 en el país y hay 65 personas no localizadas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las lluvias excepcionales en los Estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo han dejado, hasta el momento, un saldo de 64 personas fallecidas, mientras hay 65 personas no localizadas, de acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria dio la última actualización sobre la situación que se vive en estas entidades.

Refirió que la intensa lluvia del 8 de octubre dejó en Veracruz una acumulación de 280 milímetros y en Puebla se reportaron 286 milímetros, lo que provocó severas inundaciones y deslaves.

En Veracruz -precisó- suman 40 municipios afectados, de los cuales 22 tienen las mayores afectaciones, mientras en Puebla son 23 municipios afectados, con 17 que resintieron los mayores efectos de las tormentas.

“Estaremos aquí en Poza Rica y en Álamo, donde están los mayores trabajos en Veracruz para apoyar a la población y en permanente comunicación con todos los estados”, mencionó Laura Velázquez.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que el viernes 6 de octubre se envió refuerzo con personal, material, equipos, vehículos y aeronaves de la fuerza de apoyo contra desastres como parte del Plan DN-III-E para reforzar principalmente a los municipios veracruzanos Poza Rica y Álamo.

“Tenemos desplegados en este momento siete mil 347 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional”, apuntó.

El secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, precisó que hay tres mil 300 de sus elementos desplegados en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, la mayoría de ellos en estos últimos dos estados.

Los elementos de la Semar en Poza Rica mantienen acciones de saneamientos en las calles y avenidas del municipio para despejar las vías de comunicación y viviendas.

“Hemos dado apoyos a dos mil 645 personas, 178 atenciones médicas, 720 personas trasladadas a albergues, 15 vías de comunicación despejadas, siete toneladas de basuras despejadas y 800 litros de agua entregadas, además de mil 500 despensas y nueve toneladas de sardina”, detalló.

Sobre las afectaciones al suministro eléctrico, Emilia Esther Calleja, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que las principales afectaciones de las lluvias se reportaron en la Central Ciclo Combinado de Poza Rica, así como en las hidroeléctricas de Minas, Veracruz; Cecilio del Valle, en Chiapas; y La Venta, Guerrero.

Agregó que la CFE ya dio atención a estos puntos y se logró el 84.7 por ciento de restablecimiento del sistema eléctrico, reafirmando que se tiene la energía disponible para atender la demanda en las zonas de difícil acceso y para reactivar el servicio eléctrico.

“El parque de generación que tenemos es de 158 centrales que operan de manera normal y con condiciones seguras, nos garantiza la operación y el suministro de energía eléctrica a todo el sistema interconectado nacional”, mencionó.

Además, dio a conocer que la CFE monitorea junto con Conagua y Protección Civil los niveles de las presas para poder en caso de requerirse lograr el desfogue controlado sin poner en riesgo a la población.

Fuente: El Sol de México