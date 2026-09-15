Harfuch anuncia despliegue de mil 800 elementos en Mazatlán por instrucciones de Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal reforzará de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, con el despliegue de al menos mil 800 elementos adicionales de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a los que se sumarán efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la medida fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla ampliar la presencia de fuerzas federales no solamente en Mazatlán, sino también en Culiacán y en los principales tramos carreteros de la entidad.

Del contingente adicional, mil elementos corresponderán a la Marina y 800 a la SSPC.

“La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Se incorporarán 800 elementos adicionales de la SSPC y 1,000 de la Semar”, informó García Harfuch.

El funcionario precisó que la Defensa mantiene actualmente un amplio despliegue en Sinaloa y posteriormente dará a conocer el número de efectivos que serán destinados específicamente al nuevo operativo en Mazatlán.

Los elementos federales serán distribuidos en diferentes sectores de la zona urbana del puerto y en puntos considerados estratégicos, donde incrementarán los patrullajes y las labores de vigilancia, prevención y disuasión.

El operativo también contempla fortalecer la presencia de las fuerzas federales en Culiacán y ampliar la cobertura en las principales carreteras de Sinaloa, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de este reforzamiento se encontraban desplegados 16 mil 440 elementos federales en Sinaloa para combatir las capacidades operativas, financieras y logísticas de las organizaciones criminales.

Con la incorporación de los mil 800 efectivos anunciados de Marina y SSPC, el despliegue federal en la entidad alcanzaría al menos 18 mil 240 elementos, sin contar los efectivos adicionales que la Defensa determine asignar específicamente al reforzamiento.

Las autoridades federales señalaron que la estrategia buscará incrementar la presencia territorial y atender con mayor rapidez las zonas que requieren una concentración adicional de fuerzas de seguridad.