Otro fracaso de “La Bebeshita”: ahora la despidieron de Venga La Alegría.

Comparte esta Noticia

Este viernes se ha visto mucho movimiento en TV Azteca pues algunos conductores quedaron fuera de ‘Venga la Alegría’, ya sea en su edición entre semana o fin de semana.

Esta mañana se anunció que Kike Mayagoytia sería el nuevo conductor de ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, y a través de redes sociales, se dio a conocer que Ismael Zhu dejaría de formar parte del matutino entre semana y se quedará en la sección de cocina en fin de semana.

Además, Roger González dio a conocer su salida del matutino y ahora una nueva conductora dice adiós, pues Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, anunció que dejará de ser parte del matutino en su edición fin de semana.

A través de sus redes sociales, ‘La Bebeshita’ escribió, ”hoy me despido de ‘Venga la Alegría fin de semana’, gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba. Gracias a cada uno de ellos, toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida, no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos”.

‘La Bebeshita’ finalizó su mensaje diciendo, ”aprendí montones, reí montones pero los ciclos se cierran para seguir soñando y llegar más alto cada vez. Los amo a todos, gracias Raúl Mejía, mi productor que amo desde siglos atrás; Olga, Sofía, Alejandro, Rafa, Gaby, Alana, Aris, Mati, Cynthia y a toda la producción que son un montón, los amo… pero hay sorpresas”.

Sin embargo hubo varios quienes aplaudieron su salida, adelantando que no tenía el mismo carisma de sus antecesoras.

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la “Bebeshita”, nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1990. Actualmente, tiene 32 años y, según blogs especializados en influencers y personajes famosos, no cuenta con estudios universitarios ni técnicos, mucho menos capacitación en la comunicación.

Alcanzó la fama en la televisión en el año 2016, al presentarse como “flechada” en “Enamorándonos“, reality show de TV Azteca en el que personas desconocidas buscan al amor de su vida.

El programa antes mencionado le sirvió a la “Bebeshita” como catapulta para aumentar su popularidad en televisión y redes sociales. Ha sido conductora de “Enamorándonos”, “Venga la Alegría de Fin de Semana”, “MasterChef”, entre otras participaciones de la televisora del Ajusco, aunque en ninguna le ha ido bien pues ha durado poco.