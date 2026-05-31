Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía nacional ante señalamientos de Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la defensa de la soberanía nacional tras los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos, que solicitó la detención de 10 servidores públicos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante un mensaje de rendición de cuentas realizado en el Monumento a la Revolución, la mandataria afirmó que la situación representa un hecho sin precedentes en la relación bilateral entre ambos países.

Cuestiona motivaciones de Estados Unidos

Ante miles de asistentes, Sheinbaum planteó interrogantes sobre las razones detrás de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses.

“Entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿es realmente un interés genuino por ayudar a México?, ¿es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026 o acaso pretenden influir en la elección de 2027? México no es piñata de nadie”, expresó.

La presidenta sostuvo que es válido cuestionar las motivaciones detrás de los procedimientos judiciales impulsados desde Estados Unidos y advirtió sobre posibles intentos de intervención en asuntos internos del país.

“México no acepta injerencias”

Durante su discurso, la titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no permitirá injerencias extranjeras y subrayó que México es una nación libre, independiente y soberana.

“Que se oiga claro, que se oiga fuerte: México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano”, afirmó.

Asimismo, señaló que existe preocupación sobre el alcance de las acciones emprendidas por autoridades estadounidenses y advirtió sobre posibles consecuencias políticas derivadas de estos procesos.

Convoca a asambleas informativas en plazas públicas

Como parte de su mensaje, Claudia Sheinbaum convocó a la ciudadanía a participar en asambleas informativas en plazas públicas de todo el país a partir de la próxima semana, con el objetivo de difundir información sobre la defensa de la soberanía nacional.

“Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, señaló.

La mandataria también consultó a los asistentes sobre quién debe tomar las decisiones en México.

“¿Quién decide México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México, los grandes intereses económicos o el pueblo?”, preguntó.

“El pueblo”, respondieron los asistentes.

Reafirma compromiso con la transformación del país

En la parte final de su intervención, Sheinbaum aseguró que continuará trabajando para fortalecer la transformación del país y defender la soberanía nacional.

“Todos los mexicanos podemos tener diferencias, pero hay algo en lo que todas y todos debemos estar de acuerdo: en México decidimos las y los mexicanos”, expresó.

Tras 65 minutos de discurso, la presidenta concluyó su mensaje con un llamado a la unidad nacional y al respaldo de su proyecto de gobierno.

“Que quede claro: la honestidad y el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México! ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México!”, finalizó.