Chichén Itzá reabrirá tras 13 días de cierre; acuerdan reordenamiento de comerciantes

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MÉRIDA.- Después de permanecer cerrada durante 13 días debido a un conflicto relacionado con la reubicación de comerciantes y prestadores de servicios turísticos, la zona arqueológica de Chichén Itzá reabrirá sus puertas al público a partir de este lunes 1 de junio.

La reapertura fue posible gracias a una serie de acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), artesanos, guías de turistas y autoridades del municipio de Tinum, quienes participaron en mesas de diálogo para resolver las diferencias que mantenían suspendidas las actividades en uno de los principales destinos turísticos del país.

Chichén Itzá abrirá el 1 de junio

Las autoridades informaron que el sitio arqueológico recibirá nuevamente visitantes desde las 08:00 horas del lunes.

Entre los acuerdos alcanzados destaca que no habrá desalojos de comerciantes ni se incrementará el número de vendedores autorizados dentro del complejo, donde actualmente operan 666 personas dedicadas a la comercialización de artesanías y otros productos.

Asimismo, se implementarán medidas de reordenamiento con el propósito de mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer las oportunidades económicas de las comunidades vinculadas al sitio arqueológico.

CATVI será el único acceso para turistas

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el ingreso de los visitantes se realizará exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), infraestructura inaugurada recientemente como parte del proceso de modernización de Chichén Itzá.

Como parte de esta estrategia, 264 artesanos aceptaron ocupar espacios dentro del nuevo Gran Mercado de Artesanías, ubicado en la ruta obligatoria que recorrerán los turistas antes de ingresar al CATVI.

Con ello, las autoridades buscan garantizar tanto el flujo de visitantes como la actividad comercial dentro del complejo.

Persisten inconformidades por cierre del antiguo parador

Pese a la reapertura, el conflicto no ha quedado completamente resuelto.

El pasado 27 de mayo, el Consejo Indígena del Gobierno de la Comunidad Maya de Pisté promovió el amparo 1219/2025 para exigir la reapertura del antiguo Parador Turístico, argumentando que su cierre afecta la economía de aproximadamente 2 mil personas que dependen de la venta de artesanías y de los servicios turísticos.

El secretario general de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez Avilés, explicó que la principal preocupación de los comerciantes está relacionada con una posible disminución de ventas derivada del cambio en el acceso al sitio arqueológico.

“Al cerrarse el Parador Antiguo, los comerciantes ubicados entre esa zona y la recta que conduce hacia la pirámide podrían verse afectados, ya que el ingreso de turistas será únicamente por el nuevo CATVI”, señaló durante las negociaciones.

INAH propone nuevas ubicaciones para comerciantes

Como alternativa, el INAH planteó la reubicación de vendedores hacia zonas estratégicas dentro del propio complejo arqueológico, especialmente en áreas cercanas a la entrada principal del CATVI, donde se concentrará el paso obligatorio de los visitantes.

De acuerdo con Omar Pérez Avilés, esta medida permitirá a los artesanos conservar espacios con alta afluencia turística y, al mismo tiempo, contribuir al ordenamiento de la zona.

Además, aclaró que los comerciantes instalados en la calzada que conecta el Cenote Sagrado con el Castillo de Kukulcán permanecerán en sus ubicaciones actuales, brindando certidumbre a una parte importante del sector.

Continúan mesas de diálogo

Con la reapertura de Chichén Itzá, autoridades y representantes de los comerciantes buscan restablecer la operación normal del sitio, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad y uno de los atractivos turísticos más importantes de México.

Sin embargo, las mesas de diálogo continuarán en los próximos días para atender las demandas pendientes de las comunidades locales y avanzar en una solución definitiva al conflicto.