Perrito lanzado a aceite hirviendo no era callejero; su dueño, un niño de 8 años pide justicia

Comparte esta Noticia

EDOMEX.- Un niño, de tan solo ocho años de edad, vivió una verdadera pesadilla luego de que salió a comprar jabón en compañía de su perro, un cachorrito de nombre Scooby. De acuerdo con la madre del menor, el pasado 28 de mayo, su hijo Roberto fue a la tienda junto con su mascota, pero, en un descuido, el animal se alejó de su dueño y terminó siendo lanzado dentro del cazo de una carnicería, el cual estaba lleno de aceite hirviendo. Los hechos ocurrieron en el pueblo de San Pablo Tecalco, municipio de Tecámac, Estado de México y han causado indignación en redes sociales.

Según el testimonio del menor, la mañana del pasado domingo salió a la tienda con su mascota, pero lo perdió de vista por unos minutos y lo último que escuchó de su leal compañero fue su llanto de agonía al estarse quemando vivo dentro de un cazo con aceite hirviendo. “Fui a comprar un jabón y escuché un grito de mi perro y cuando me subí a mi bici ahí estaba él”, relató el niño ante medios de comunicación.

El menor aseguró que trató de auxiliar a su mascota, pero el perrito murió horas después debido a la severidad de sus heridas y la falta de atención médica. Entre los últimos recuerdos que tiene de Scooby, Roberto recuerda que pudo tomarle la patita minutos antes de que pereciera por el intenso dolor que experimentaba. “Todavía estaba respirando poquito, pero ya no aguantó y se murió. Con un papel lo agarré de su patita”, dijo.

“¿Por qué le hizo eso si ese perro era inocente?”



La pregunta que se hace Beto, de 11 años, el dueño del perro arrojado en aceite hirviendo en #Tecámac



El agresor ya está detenido; podría pasar de 3 a 6 años en prisión por maltrato animalpic.twitter.com/0STijHjMyB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 31, 2023

Ante la terrible agresión que sufrió Scooby, Roberto exhortó a las personas a cuidar a los animales y no lastimarlos. “Yo pediría que no mataran a los perros, porque ellos te cuidan y tú los tienes que cuidar”, sentenció. Finalmente, el menor detalló que extrañara mucho a su mascota, puesto que el perro aún era un cachorro y tenía una vida por delante.

Por su parte, la madre de Roberto, Lucía Martínez, detalló que Scooby era juguetón y muy noble con los seres humanos; añadió que estuvo a nada de ser sacrificado tras su nacimiento, pero su hijo decidió cuidarlo y darle un hogar con amor: “A ese perrito lo iban a matar pero mi hijo cómo le gustan los perritos les dijo que se lo regalaran. Estaba muy bonito. Se parecía como un lobito y estaba para que cuidara en la noche”, comentó.

De igual manera, comentó que ella y su familia intentan sobrellevar el shock que pasaron al ver al perrito quemado por el aceite, aseguró que es un recuerdo que aún prevalece en sus pensamientos: “No se puede quitar del pensamiento del perrito porque nos encariñamos. Lo vimos atrás de la carnicería todo quemado y por eso no me puedo sacar eso de la cabeza”.

Tras la captura de Sergio “N”, el hombre que lanzó al perrito dentro del cazo, Lucía y su familia piden a las autoridades que la agresión no quede impune y que el hombre reciba una sentencia justa por lo sucedido, ya que el animal era una mascota tranquila que fue asesinada con salvajismo y brutalidad: “Yo quiero que se haga justicia por el perrito, porque él no tiene la culpa. No puede hablar como uno y la mera verdad quiero que se haga justicia”, sentenció la mujer.

Fuente: El Heraldo de México