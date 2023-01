“Personas como tú no entran”: antro de Nuevo León “Empire” le niega entrada a joven por su físico.

Una joven de Monterrey denunció en redes sociales que fue víctima de discriminación por parte del personal de un antro en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, quienes le impidieron la entrada “por su físico”, hecho que causó indignación entre los usuarios.

A través de su cuenta de Facebook, la joven identificada como Alondra Acuña, dijo sentirse humillada, discriminada e indignada luego de que los “cadeneros” del club nocturno ‘Empire’ ubicado en Río Orinoco 105, en la colonia Del Valle, en San Pedro, le negara.la entrada.

La joven explicó que el personal simplemente le dijo “personas como tú no entran”, hecho que la hizo sentir “vergüenza” frente a sus amigos, quienes decidieron tampoco entrar al lugar para no dejarla sola.

“En pleno 2023 no me dejaron pasar al antro por mi físico, ‘porque personas como yo no entran’. Me siento humillada, discriminada y muy indignada. La vergüenza que tuve que pasar con mis acompañantes ya que por no dejarme sola, tampoco entraron al lugar, la mirada discriminatoria de todos los cadeneros y demás personal, es inhumano recibir este trato en cualquier condición”, explicó la joven.