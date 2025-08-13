Piden apoyo federal para reubicar beneficios del Tianguis Yumm Kaax a otras áreas de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Empresarios de sur de Quintana Roo solicitaron al Gobierno federal su apoyo para trasladar el Tianguis del Bienestar Yuum Kaax y sus beneficios fiscales del área donde estará el Polo de Desarrollo Económico a alguna las tres zonas comerciales existentes en Chetumal.

El presidente de la Coparmex Chetumal, Josué Osmany Palomo Hoil, reveló que ya se realizó el planteamiento al secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, en su reciente visita para la firma del convenio de creación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

La solicitud es que los beneficios fiscales para promover la zona libre de Chetumal se reubiquen a una zona comercial del interior de la ciudad, donde terrenos y locales serían donados y construidos por el empresariado capitalino.

Afirmó que, en opinión de los colegios de urbanistas, esta propuesta puede dejar una mayor derrama económica a los comerciantes, y generaría más empleos con beneficios económicos para la ciudadanía en general, porque los locales de importaciones estarían más accesibles.

Aunque no descartó que los comerciantes que aprovechen el decreto de zona libre se instalen en el área del Recinto Fiscalizado, donde se realizará el Polo de Desarrollo para el Bienestar, dijo que serían en terreno diferentes a los ocupados por el actual Tianguis del Bienestar Yum Kaax, donde el Grupo ICA construyó los locales y cobra altas rentas para los que pretendan utilizarlos.

Mientras tanto, los comerciantes de Chetumal no pueden aprovechar los beneficios fiscales para promover la Zona Libre de Chetumal, porque quedaron restringidos a aplicarse solamente en donde está ubicado el tianguis, por lo que piden su traslado hacia otras zonas céntricas de la capital.