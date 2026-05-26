“Plan B” de la 4T en Quintana Roo bloquea entrada a los ayuntamientos a candidatos a alcaldes de la oposición

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El Congreso de Quintana Roo dio entrada en su sesión del lunes a una iniciativa de reforma en materia electoral y administrativa, presentada por la alianza Morena-PVEM-PT con la justificación de armonizar legalmente al estado con el “Plan B” presidencial, pero desde el inició causó polémica impedir la entrada a los cabildos a los candidatos a alcaldes de la oposición y por borrar la figura de los diputados de representación proporcional llegados como mejores segundos lugares de la elección de mayoría.

La iniciativa propone modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para modificar el artículo 383, a fin de quitar a los candidatos a alcaldes y alcaldesas perdedores el derecho de ingresar a los ayuntamientos electos como regidores de representación proporcional.

Para eso se propone que las regidurías de representación proporcional se asignarán iniciando por “el primer lugar de la planilla de candidaturas a regidurías”, ya no “por el que encabeza la planilla para la elección de miembros de los ayuntamientos”.

Es decir, el reparto de regidurías plurinominales ya no iniciará con el candidato o candidata a la presidencia municipal, como se ha hecho desde que existe la representación proporcional en los ayuntamientos, sino por el candidato o candidata a la primera regiduría, quedando automáticamente excluidos los primeros del acceso a los cabildos.

Con eso se impedirá que ingresen figuras como Francisco Puc Cen “Xiximac”, opositor al gobierno de Erik Borges Yam en José María Morelos; Lidia Rojas Fabro, en el caso del ayuntamiento encabezado por Yensunni Martínez Hernández; Jorge Portilla Manica, que compitió contra Diego Castañón en Tulum; María Luisa Poot Ek, opositora al gobierno de Maricarmen Hernández Solís en Felipe Carrillo Puerto; y Jesús Pool Moo, opositor al gobierno de Ana Patricia Peralta en Benito Juárez, todos de Movimiento Ciudadano (MC).

También son excandidatos a alcaldes convertidos en regidores plurinominales los priistas Jorge Rodríguez en Benito Juárez y Pedro Joaquín Delbois en Cozumel.

En el caso de Lidia Rojas, Jesús Pool Moo y Jorge Rodríguez Méndez, accedieron a los dos últimos ayuntamientos como regidores plurinominales al perder las elecciones a las presidencias municipales del 2021 y 2024.

La regulación transitoria establece que esta forma de repartir regidores plurinominales se aplicará a partir del próximo proceso electoral, el del 2027.

La motivación que dan es que existe distinción clara entre las funciones políticas y administrativas que corresponden a la presidencia municipal y aquellas atribuidas específicamente a las regidurías, por lo que las candidaturas a uno y otro cargo tienen naturalezas jurídicas y políticas diferentes.

En los hechos, la medida viene a quitar a los potenciales adversarios electorales futuros una plataforma de ingresos económicos y de proyección pública para sostener sus actividades políticas, así como librar a los alcaldes y alcaldesas de opositores incómodos.

Desaparecer diputaciones de representación proporcional “mejores segundos lugares”

En esta reforma también se elimina la asignación de regidurías de presentación proporcional a los candidatos a diputados de mayoría relativa perdedores que hayan obtenido los mayores porcentajes de votación en sus respectivos distritos electorales.

Los “mejores segundos lugares” se crearon apenas hace nueve años, en el 2017, y así entraron dos diputados de Morena, Edgar Gasca Arceo a la XVI Legislatura en 2019 y Ricardo Velazco Rodríguez a la XVII Legislatura en 2021, al haber sido candidatos en distritos electorales y no obtener la diputación de mayoría, pero sacando los suficientes votos para ser los mejores segundos lugares de su partido.

Para eso, se vuelve al anterior sistema de asignar las diputaciones de representación proporcional entre 10 candidatos y candidatas registrados directamente en una lista.

Se elimina con esto el sistema de una lista integrada por cinco candidaturas registradas de manera directa y cinco que hayan participado bajo el principio de mayoría relativa y que no habiendo obtenido el triunfo por este principio, hayan obtenido los mayores porcentajes de votación válida distrital.

Esta regreso a la vieja forma de los plurinominales también se quiere aplicar a partir de la elección del 2027, y se justifica como una armonización con la forma de elegir las diputaciones plurinominales federales y para que la gente tenga plena certeza y conocimiento de quienes son los candidatos y candidatas que se postulan por el principio de la representación proporcional.

Reglas antirreelección y antinepotismo, hasta el 2030

La reforma también introduce las reglas de prohibición de la reelección y del nepotismo electoral en la elección de gubernatura, diputaciones locales y de ayuntamientos.

Sin embargo, en la regulación transitoria propuesta pide que estas prohibiciones comiencen aplicar a diputaciones y miembros de los ayuntamientos hasta en dos elecciones más, a partir de la elección del 2030, por lo que sólo aplicará en el 2027 para la elección de gobernador o gobernadora.

En consecuencia, dice la iniciativa, “las personas que en dicho año (el 2030) se encuentren ejerciendo los cargos públicos a que se refiere el presente decreto, no podrán postularse para un proceso de reelección consecutiva”.

La otra consecuencia que no expresa la propuesta, pero que está implícita, es que las personas que sean presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras y diputados y diputadas en el 2027 si se podrán postular a la reelección, además de que sus parientes cercanos se podrán candidatear para los mismos cargos.

No obstante, este aplazamiento hasta el 2030 de las reglas antireelección y antinepotismo para diputaciones y ayuntamientos ya viene establecida en la Constitución federal desde la reforma del 2025