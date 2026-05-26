Presidenta señala vínculos de la derecha mexicana con grupos conservadores de EU y España

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que existe una articulación entre la derecha mexicana y organizaciones internacionales conservadoras para atacar a los gobiernos progresistas de América Latina.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que estas organizaciones mantienen vínculos con grupos de Argentina, España y Estados Unidos, y aseguró que utilizan redes sociales y medios de comunicación para impulsar campañas contra su gobierno y otros proyectos de izquierda.

“Son organizaciones con vínculos con Argentina, España y Estados Unidos y los usan para afectar a los gobiernos, afectan a los pueblos”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que actualmente existe “una ofensiva en redes sociales y medios” que, dijo, “está articulada”.

En ese contexto, la presidenta aseguró que su movimiento político se rige bajo los principios del “humanismo mexicano”, doctrina que, afirmó, retoma elementos de las civilizaciones prehispánicas y de la historia nacional.

Asimismo, consideró que el actual debate político en México gira en torno a la defensa de la soberanía, la independencia y el proyecto de transformación impulsado por su gobierno.

“Nos corresponde seguir defendiendo lo nuestro, la historia y un gobierno que defiende a su pueblo; eso es lo que está en disputa hoy”, declaró.

La mandataria también se refirió al informe político que encabezará el próximo domingo, el cual, dijo, no será únicamente una celebración por los resultados de gobierno, sino un acto de movilización y respaldo popular.

“Hoy que los gobiernos de la transformación están siendo atacados, tenemos que estar cerca del pueblo, movilizados, defendiendo la independencia, la soberanía y la democracia”, afirmó.

Sheinbaum cuestionó además la visión política de la derecha mexicana, al señalar diferencias sobre conceptos como patria, familia y libertad.

“La derecha mexicana habla de un concepto de patria que no tiene nada que ver con lo que concebimos los mexicanos de patria”, sostuvo.

También afirmó que mientras los sectores conservadores defienden “la libertad del mercado”, su gobierno impulsa “la libertad con bienestar”.