Playa del Carmen al cuadrado

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

Resulta sorpresiva la burbuja que ha creado el próximo cambio del nombre del Municipio Solidaridad por el de Playa del Carmen; sorpresiva y excesiva si se toma en cuenta a los notables que han metido basa en el tema, que incluyen diputados locales y hasta el mismísimo y legendario José Chapur, quienes dicen que sí, que se cambie, aunque sus razones sean muy poco claras.

Huelga decir que la decisión del cambio de nombre está tomada y que este “ejercicio democrático”, como han llamado con cursilería a la consulta popular al respecto, es superfluo y, desde luego, costoso ahora y en el corto plazo, tan solo por el repintado del mobiliario público y vehicular. ¿Por qué, pues, la insistencia en ello? ¿Gana identidad la cosmopolita población de ese municipio?

En las novelas policiacas francesas, para hallar el eje de la intriga, Alejandro Dumas acuñó la frase cherchez la femme, la que podríamos cambiar a ‘busca un negocio Verde’ para dar con el eje una intriga que, cual se dijo, ha tenido resonancia. En las consultas hubo hasta el que sugirió que mejor se cambiara el escudo municipal porque el actual está muy feo, pero su voz no tuvo eco.

El humor lo puso Jorge Sanén, líder de los diputados y de Morena, quien fustigó a quienes no se han avenido al cambio con una lapidaria: “el pueblo sabio no caerá en provocaciones”. Dicen que la mayoría de la población no entendió bien a bien a qué se refería, pero eso no le resta sonoridad. La frase es del sexenio pasado, pero como se ve sigue vigente y suena bien.

Antes de ir al colofón del comentario, uno que no tiene que ver con este tema, sino con otro más hondo, viene una cuestión singular: cómo llamar a un playense de Playa del Carmen ¿playense al cuadrado? Para que no pase, digamos, como un playense de Pamul… Diríase que esto es ocioso, pero el jaleo en sí lo es. Quizá en el futuro se busquen temas de mayor calado social.

Va el colofón:

En la sucesión por el gobierno estatal en 2027, el otrora feliz ajedrez político local se enrareció con la llegada de Rafael Marín como posible candidato a suceder a Mara Lezama. Él no sólo es fundador de Morena, sino además muy cercano al expresidente López Obrador y al actual régimen, tanto que dejó la embajada en la OMC para de nuevo manejar las aduanas mexicanas. Un peso mayor en la puerta electoral…