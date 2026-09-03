Ariadna Montiel cuestiona vuelos privados de Mara Lezama y pide que explique el caso; “no compartimos esas acciones”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el partido no comparte el uso de vuelos privados atribuido a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y dejó en manos de la mandataria estatal explicar las circunstancias y el financiamiento de esos traslados.

“En el caso de la gobernadora, ella tendrá que explicar; creo que ha sacado un comunicado, pero evidentemente no compartimos estas acciones”, sostuvo la dirigente morenista.

Montiel contrapuso el uso de aeronaves privadas con los principios de austeridad, cercanía con la ciudadanía y combate a los privilegios que, señaló, deben regir la actuación de quienes ocupan cargos públicos bajo las siglas de Morena.

“Nosotros hemos refrendado y hemos insistido una y otra vez que lo que a nosotros nos hace grandes como movimiento es la cercanía con el pueblo. Nosotros llegamos aquí combatiendo la corrupción y los privilegios, y esa es nuestra convicción y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

La dirigente nacional señaló que corresponde a Lezama proporcionar los detalles sobre los vuelos que le han sido atribuidos y sostuvo que el partido mantiene una postura sobre la conducta que espera de sus militantes y servidores públicos.

“Ya los detalles de la situación seguramente la gobernadora los va a informar; en su caso, es su responsabilidad. Pero desde Morena reafirmamos que nosotros tenemos un ideal y tenemos una convicción sobre cómo deben conducirse los servidores públicos, en este caso y en todos los demás casos”, agregó.

El posicionamiento se produjo después de que Reforma publicara una investigación en la que atribuyó a Mara Lezama 97 vuelos privados desde su periodo como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su posterior gestión como gobernadora de Quintana Roo.

Lezama ha reconocido haber realizado algunos traslados mediante servicios privados, pero rechazó la cifra difundida y aseguró que ninguno fue pagado con recursos públicos. La gobernadora ha señalado que esos viajes estuvieron relacionados con asuntos personales, familiares o con necesidades de traslado.

Montiel insistió en que Morena no comparte este tipo de prácticas y señaló que, como dirigente nacional, le corresponde vigilar particularmente la actuación de quienes forman parte del partido.

“Creo también que no solamente es para los servidores públicos de la Cuarta Transformación; debería ser para todos, pero a mí me toca hacerme cargo de quienes participan como militantes de Morena”, afirmó.

La dirigente concluyó que los funcionarios surgidos de ese movimiento político deben mantener una conducta acorde con los principios que públicamente promueve Morena.

“Nosotros debemos vivir como lo hemos planteado en nuestro proyecto de nación”, sostuvo.