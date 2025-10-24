Playa del Carmen consolida su liderazgo turístico como epicentro de grandes eventos: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la inauguración del Cancún Travel Mart, a cargo de la gobernadora Mara Lezama y Alfonso Ballesteros Méndez, director de Política Turística de la Secretaría Federal de Turismo, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, destacó el fortalecimiento del destino como epicentro de los grandes eventos artísticos, culturales y tradicionales del Caribe Mexicano, consolidando su posición como uno de los lugares más visitados de México y del mundo.

La primera edil informó que actualmente los grandes consorcios hoteleros de Playa del Carmen registran una ocupación promedio del 70 y 80 por ciento, reflejo de la fortaleza turística del destino, sin olvidar, por supuesto, el apoyo de su gobierno a los pequeños y medianos hoteles para elevar su nivel de ocupación durante la próxima temporada alta.

“Playa del Carmen se sigue posicionando como el municipio más seguro y con mayor certeza jurídica para invertir. Nuestro objetivo es convertirnos en el epicentro de los mejores eventos de Quintana Roo y de todo el país”, afirmó Estefanía Mercado, al resaltar el trabajo conjunto con toda la cadena de valor turística, incluidos los transportistas y prestadores de servicios, para mejorar la atención al visitante y fortalecer la competitividad del destino.

Entre los próximos eventos que consolidan a Playa del Carmen como referente cultural del Caribe Mexicano, destacó el Janal Pixán, una de las celebraciones más emblemáticas de la región, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

En esta edición, agregó, se contará con altares representativos de diversos estados del país, desde Baja California hasta Yucatán, ofreciendo un recorrido gastronómico y cultural que permitirá a los asistentes “probar a todo México” en un solo lugar.

Asimismo, Estefanía Mercado enfatizó que Playa del Carmen ha demostrado su capacidad logística y organizativa para recibir grandes espectáculos y festivales, lo que ha despertado el interés de importantes empresas y promotores de entretenimiento para realizar sus eventos en la ciudad durante el próximo año.

“Playa del Carmen tiene todo: infraestructura, conectividad, seguridad y el mejor servicio del mundo. Estamos listos para seguir creciendo como un destino turístico de excelencia, orgullo de Quintana Roo y de todo México”, concluyó.