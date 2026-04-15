Playa del Carmen y CDMX sellan alianza turística rumbo al Mundial

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la promoción turística y proyectar una imagen conjunta a nivel internacional, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión estratégica con la directora del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Jennie Shrem Serur.

Acompañada por la secretaria de Turismo municipal, Fabiana Briseño, la alcaldesa destacó que este acercamiento busca consolidar una alianza que posicione a Playa del Carmen y a la capital del país como destinos complementarios, capaces de ofrecer una experiencia integral que combine cultura, diversidad y dinamismo.

La edil subrayó que esta estrategia cobra relevancia en el contexto del próximo Copa Mundial de la FIFA 2026, al representar una oportunidad para atraer visitantes y generar acuerdos de promoción a largo plazo.

“Vienen cosas muy interesantes. No solo de cara al Mundial, sino en acuerdos que nos permitirán impulsar, de manera conjunta, la promoción de dos destinos que representan lo mejor de México ante el mundo”, expresó.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal apuesta por fortalecer la presencia de Playa del Carmen en mercados nacionales e internacionales, mediante sinergias que amplíen su visibilidad y consoliden su posicionamiento como un referente turístico global.