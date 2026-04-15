Presenta Sheinbaum a grupo de expertos que analizarán factibilidad de fracking

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un grupo de especialistas que evaluará la viabilidad del uso del fracking en el país, en lo que representa un giro relevante dentro de la política energética de su administración.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este equipo estará integrado por investigadores de instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras.

El objetivo, precisó, es determinar con base en evidencia científica y técnica en qué condiciones sería factible —o no— la explotación de gas no convencional en México.

“Queremos saber en qué condiciones es viable o no explotar gas no convencional, y en dónde podría hacerse”, señaló.

Sheinbaum indicó que el grupo contará con un plazo inicial de dos meses para presentar una primera evaluación sobre la factibilidad de esta técnica.

En su argumentación, la titular del Ejecutivo destacó que actualmente México depende en gran medida del gas natural importado, principalmente de Estados Unidos, lo que representa alrededor del 75% del consumo nacional. En ese sentido, sostuvo que este análisis busca fortalecer la soberanía energética del país.

No obstante, subrayó que el impulso a las energías limpias continuará siendo una prioridad, con la meta de alcanzar entre 40 y 45% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables hacia 2030.

Finalmente, la presidenta dejó en claro que cualquier eventual implementación del fracking estará sujeta a consultas con las comunidades involucradas, como parte de un enfoque que considere tanto la viabilidad técnica como los impactos sociales y ambientales.