Poder Judicial del Estado solicita suspensión de juez que amagó con arma a mujer en Cancún

CANCÚN.- El Poder Judicial de Quintana Roo solicitó la suspensión temporal del juez de control penal José Luis Jonathan Yong Mendoza, luego de ser exhibido en una agresión a una mujer, presuntamente su pareja, en calles de Cancún.

Dicho órgano estatal detalló en un comunicado en redes sociales que recibió una denuncia anónima por este hecho el 26 de diciembre de 2025,

“El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, inicia una investigación contra el juez Jonathan “N” por los hechos registrados el pasado 24 de diciembre en el municipio de Benito Juárez, tras la denuncia recibida el 26 de diciembre de 2025, a través del sistema electrónico institucional de manera anónima que sustentan con imágenes difundidas en redes sociales, la evidencia de agresión del sujeto contra una mujer”, apuntó el Poder Judicial local.

“El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició las diligencias correspondientes y solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial la aplicación de una medida cautelar, correspondiente a la suspensión temporal de funciones al juzgador como una acción preventiva para proteger el interés público mientras se esclarecen los hechos y se reúnen los elementos necesarios para presentar la acusación correspondiente conforme a lo que establece la ley”, puntualizó.

El juez José Luis Jonathan Yong Mendoza fue exhibido amenazando con un arma de fuego a una mujer, aparentemente su pareja, en la colonia Residencial Palmaris, ubicada en Cancún.

En imágenes se aprecia con arma en mano a Yong Mendoza, quien se encuentra descalzo, short y playera, mientras la mujer le suplica que no le haga daño.

Según versiones de medios locales, el juez también habría amenazado a personal de seguridad privada, quien intentó intervenir en los hechos.

El impartidor de justicia de la entidad llegó a su puesto gracias a la elección del Poder Judicial, llevada a inicios de junio. y en 2021 fue señalado de estar vinculado con la mafia rumana, dedicada a la clonación de tarjetas de turistas.