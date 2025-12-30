Baja ocupación y aumento salarial complican panorama para hoteles del sur

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Ante el incremento del 13 % al salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, hoteles del centro y sur de Quintana Roo ya analizan ajustes financieros para enfrentar el impacto, entre los que no se descarta una reducción de personal.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur del Estado, Raúl Andrade Angulo, advirtió que este aumento afectará principalmente a los pequeños y medianos centros de hospedaje, que operan con márgenes muy reducidos y que además deberán asumir un alza en las aportaciones patronales al IMSS y al Infonavit.

Explicó que el impacto no se limita al pago directo del salario, sino que genera un efecto en cascada que incrementa otros costos obligatorios, lo que complica aún más la operación de los establecimientos.

“Este nuevo incremento sí va a repercutir en la economía del sector, porque no se trata solo de pagar el porcentaje adicional, sino de asumir mayores cuotas al seguro social, al Infonavit y otros impuestos. Para los hoteles medianos y pequeños, que trabajan con recursos limitados, este gasto acumulado puede ser muy difícil de absorber”, señaló.

Andrade Angulo reconoció que los ajustes salariales anuales son normales, pero subrayó que en esta ocasión el contexto es especialmente adverso debido a la baja ocupación hotelera en destinos del sur como Chetumal, Bacalar y Mahahual, donde incluso no se han generado utilidades.

Indicó que, aunque no es la opción deseada, los hoteles podrían verse obligados a realizar ajustes internos que incluyan recortes de personal, incremento de tarifas, reducción de servicios o una reestructuración laboral.

“En temporada alta puede haber una ligera recuperación, pero después de Año Nuevo la ocupación vuelve a caer y eso intensifica la presión financiera. Por eso los empresarios ya están evaluando escenarios para poder sostenerse”, concluyó.