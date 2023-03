¿Por qué Ángela Aguilar excluyó a México de su nueva gira de conciertos?

Comparte esta Noticia

Angela Aguilar nuevamente está siendo criticada muy fuerte por la comunidad mexicana, tras excluir a México de sus presentaciones de su gira ‘Piensa En Mi Tour 2023’, por lo que usuarios aseguran que es debido a que en el país sus conciertos lucen vacíos como castigo por nombrarse “orgullosamente argentina”.

El tour recorrerá ocho ciudades de Estados Unidos en junio próximo. De acuerdo a información revelada por la hija de Pepe Aguilar en redes sociales, los conciertos darán inicio el próximo 2 de junio en Chicago y concluirán el 24 en Phoenix, Arizona luego de haber pasado por Nueva York, Wheatland, Las Vegas, Irving, Houston e Inglewood.

“Estoy muy emocionada, ilusionada, contenta y agradecida de presentarle esta nueva gira que se llama ‘Piensa En Mi’, mi cuarta a mis 19 años”, mencionó la intérprete de ‘Que Agonía’, quien asegura que fue un proyecto que demoró bastante tiempo en concretarse y con la que visitará sus ocho ciudades favoritas de Estados Unidos.

La alegría de Ángela Aguilar no demoró en verse opacada a causa de las duras críticas que recibió en redes sociales por parte de sus detractores, quienes arremetieron en su contra por haber preferido iniciar el ‘Piensa En Mi Tour 2023’ en Estados Unidos y no en México, país donde ha consolidado su carrera como cantante.

“Ahora ya no es argentina, es gringa y le hace el feo a los mexicanos, que tal”, “No entiendo, porqué no iniciar tu gira en el país que te lanzó a la fama”, “Seguro no llegará a México porque sabe que no vende” y “Usa la cultura mexicana para promocionar su carrera musical y ahora los deja fuera de su tour” son algunas críticas que se leen en Instagram.

Y aunque muchos aseguran que la cantante no llena los palenques donde se ha presentado últimamente, lo cierto es que su más reciente concierto en la Plaza de Toros lució a reventar, según confirmaron varios medios del espectáculo así como la página oficial del lugar.

Sin embargo muchos aseguraron que esto fue posible gracias a que Pepe Aguilar regaló boletos en la radio y la televisión en las semanas anteriores, como una estrategia para demostrar que no están pasando por un mal momento.

¿Por qué Ángela Aguilar es famosa?

Ángela Aguilar es conocida por ser hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar, dos grandes exponentes del género regional mexicano. Sin embargo, debes de saber que la fama en solitario le llegó cuando realizó una majestuosa interpretación del tema ‘La Llorona’ junto a Natalia Lafourcade y Aida Cuevas en los Premios Grammys 2019.