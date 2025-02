Presenta Mara Lezama campaña para construir entornos seguros a favor de la niñez

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Ante la necesidad de generar espacios seguros y abiertos en las familias para que las niñas y los niños puedan crecer sin temor y con amor, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó la campaña de concientización “L@s niñ@s no se rompen”.

“El amor es el arma más poderosa con la que las familias quintanarroenses contamos para cuidar a nuestras niñas y niños, usémosla” expresó la titular del Ejecutivo al explicar que “L@s niñ@s no se rompen” es un llamado a la acción, una invitación a construir entornos más seguros.

Con frases como: “Si tú no le hablas, hablará con los delincuentes”, “Si tú no lo escuchas, escuchará a las adicciones”, “Si tú no le crees, creerá en el violentador”, “Si tú no lo abrazas, abrazará a la delincuencia”, la campaña llama a la reflexión de todas y todos.

Esta campaña se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y está entre las prioridades de este gobierno humanista, con corazón feminista, al que la niñez sí le importa.

La gobernadora aseveró que padres, madres, cuidadoras y cuidadores son las y los encargados de fomentar infancias y adolescencias sanas, que se construyen desde espacios de amor y empatía. “Sanar las heridas en esos niños y niñas, que los empujan a las adicciones y a unirse a las filas del crimen organizado, pasa por cuidarlos, por abrazarlos, por escucharlos y por creer en ellos” dijo Mara Lezama.

Aseguró que la protección y el fortalecimiento de la infancia son temas que deben ser prioritarios en nuestra sociedad. “Con apoyo, diálogo y conexión, podemos asegurar que los niños no solo se mantengan intactos, sino que florezcan en su máximo potencial” añadió al abundar sobre los objetivos de esta campaña.