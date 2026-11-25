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CHETUMAL.- Al entregar el Premio Estatal de Ciencias 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reconoció la excelencia, el talento y las contribuciones de quienes integran la comunidad científica y han dedicado años de estudio, investigación, enseñanza y trabajo profesional a ampliar las fronteras del conocimiento y contribuir al bienestar de la sociedad.

Este año, de acuerdo con Cristopher Malpica Morales, director general del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), se recibieron 71 expedientes y se reconoció a 24 galardonadas y galardonados, desde jóvenes que inician su trayectoria académica y científica hasta mujeres y hombres que han dedicado su vida a la ciencia.

De igual forma, se otorgó la medalla de Reconocimiento Honorífico al Dr. Pedro Moncada Jiménez por su destacada trayectoria y sus aportaciones al desarrollo científico y académico.

El director del COQHCYT destacó que se premiaron las investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas, así como las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, se reconoció a alumnas y alumnos de las instituciones de educación media superior.

“Entonces reconocemos algo que representa una de las mayores riquezas de nuestro estado: el talento, la inteligencia y la enorme capacidad para generar conocimiento y transformar la realidad”, expresó la gobernadora Mara Lezama.

Durante el evento, Cristopher Malpica destacó que, en este gobierno humanista con corazón feminista, Mara Lezama decidió ampliar el apoyo al sector científico mediante el Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores, Mujeres en la Ciencia y el Programa Delfín, así como a través de la robótica, la experimentación, el aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, las iniciativas de divulgación científica en los municipios y la red de planetarios.

En su intervención, Pedro Moncada Jiménez, investigador de la Universidad del Caribe y ganador del Mérito en la Trayectoria Científica, agradeció el impulso que se le está dando a la ciencia e hizo un llamado a seguir trabajando como comunidades del conocimiento y la innovación para hacer realidad el anhelo compartido de construir un Estado de bienestar con riqueza compartida y oportunidades para todas y todos, donde el conocimiento y la cultura contribuyan al desarrollo humano.