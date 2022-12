PRI y PAN denuncian ante la Fiscalía a Samuel García por no presentar el presupuesto 2023

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- Por el presunto abandono de funciones, derivado de la omisión de presentar el Presupuesto de Egresos 2023 ante el Congreso Local, los dirigentes del PRI y del PAN presentaron una denuncia contra el gobernador Samuel García.

Acompañados de diputados locales, José Luis Garza Ochoa, presidente del PRI estatal, y Hernán Salinas, del PAN, acudieron ante la Fiscalía de Justicia de Nuevo León para la respectiva denuncia en donde también argumentan que el gobernador falta a sus obligaciones por sus recurrentes viajes al extranjero.

Garza Ochoa comentó que presentaron la denuncia por el delito de abandono de funciones por parte del gobernador Samuel García por dos cosas que son fundamentales: una, no presentar el Presupuesto de Egresos que tenía que entregar a más tardar el 20 de noviembre.

“Y lo segundo: el artículo 85 constitucional establece que una de las funciones del Gobernador es brindarle la seguridad a las personas, en su seguridad personal y patrimonial, lo que ha abandonado por viajes excéntricos caros a otros países del mundo”, añadió el presidente del PRI.

El dirigente priista acusó que en Nuevo León hay ingobernabilidad, mientras desmenuzó la situación en que se encuentra el estado con mil 450 homicidios, cuatro mil mujeres violentadas, el alza en delitos patrimoniales, inseguridad en general, contaminación y transporte deficiente, entre otros problemas.

“El Gobernador falla en todo, no presentó Presupuesto y olvida sus responsabilidades. El no haber presentado presupuesto afecta a los ciudadanos; es el ejemplo puro de la mala política que no tiene nada que ver con vieja o nueva política. Aplican malas decisiones políticas afectando a la vida de los nuevoleoneses”, abundó Hernán Salinas, el presidente estatal del PAN.

Agregó Salinas que el Tribunal de Justicia ordenó al Ejecutivo presentar su presupuesto y no lo ha hecho. “Así como dijo el Gobernador que salió la nueva Constitución nunca antes vista en cien años, es el primer gobernador en no presentar el presupuesto. El anteproyecto de Carlos Garza (tesorero) se presentó a diputados, pero no fue nunca formal ante el Congreso y esto no es así, fue un power point nada más”, añadió.

Con los dirigentes acudieron también los legisladores panistas Luis Susarrey y Paola Coronado, así como las priistas Lorena de la Garza y Paola Villarreal, quienes coincidieron en que esperan que antes de que concluya el año, el gobernador presente el presupuesto ante el Congreso.

De acuerdo a la Ley, si no lo presenta el gobernador, en 2023 ejercerá los poco más de 118 mil millones de pesos que 2022 ha tenido de presupuesto.

Fuente :El Sol de México