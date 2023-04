Problema del fentanilo se resolverá cooperando con el Gobierno de EU: López Obrador

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confió en que el problema del tráfico de fentanilo se resolverá, sin embargo, dejó claro que esto sólo será posible si existe la cooperación de las autoridades de los Estados Unidos.

En su conferencia mañanera, el mandatario mexicano hizo énfasis en que la solución se puede dar si se atienden las demandas de los jóvenes, pues para él es ese nicho en donde a veces la falta de atención hace que recurran a las drogas como el fentanilo.

“La apuesta de México para esta lucha será quitar la ansiedad y el deseo por la droga entre la población joven. Que puedan ser felices sin recurrir a la droga. Que tengan apapacho familiar y opciones de salir adelante con el estudio y trabajo”, afirmó López Obrador.

En este contexto el tabasqueño fue claro al asegurar que como nunca el Gobierno de México está atendiendo a los jóvenes, algo que según aclara los gobiernos neoliberales nunca hicieron por este sector de la población.

“Cuando dije abrazos, no balazos me consideraron un marciano; está demostrado que las estrategias que usan nada más la fuerza, no funcionan. Se deben atender las causas y eso es lo que estamos haciendo”, detalló en Palacio Nacional.

Vamos a detener el consumo de drogas, para que no tengamos hacia adelante un problema, mencionó desde su tribuna el presidente, quien además explicó que cuando hay consumo de drogas, hay más homicidios y por ende más violencia.

Para finalizar el presidente resaltó la estrategia contra las drogas en escuelas que hoy entró en vigor con la cual buscará su gobierno, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud orientar a los jóvenes sobre el daño que hace el consumo de dichas sustancias.

