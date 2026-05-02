Designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa

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CULIACÁN.- El Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, tras la solicitud de licencia del mandatario Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo para facilitar las investigaciones en su contra.

La licencia fue aprobada por unanimidad de los legisladores; sin embargo, la designación de Bonilla Valverde generó desacuerdos entre las fuerzas políticas.

Diputados de Morena defendieron el nombramiento al señalar que garantiza la continuidad y estabilidad del gobierno estatal. En contraste, legisladores de oposición, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, consideraron que debía elegirse a una figura externa para recuperar la confianza ciudadana.

Además, voces opositoras advirtieron que otorgar una licencia no asegura justicia en un contexto de violencia persistente en la entidad.

Pese a las críticas, el Congreso avaló que Bonilla Valverde asuma el cargo durante el periodo que dure la ausencia de Rocha Moya, quien solicitó separarse por más de 30 días.

La nueva mandataria interina se desempeñaba como secretaria general de Gobierno y cuenta con trayectoria en el servicio público, tanto en el ámbito legislativo como en áreas de gobernabilidad y seguridad.

Su nombramiento marca un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa, aunque sea de manera interina.