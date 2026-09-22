Proyectan dos nuevas plantas para renovar tratamiento de aguas residuales en Zona Hotelera de Cancún

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CANCÚN.- La Zona Hotelera de Cancún podría renovar por completo su sistema de tratamiento de aguas residuales con la construcción de dos nuevas plantas que sustituirían a las instalaciones de Pok ta Pok, El Rey y Gucumatz, cuya infraestructura acumula cerca de cinco décadas de operación.

El proyecto forma parte de un plan de modernización hídrica que contempla una inversión integral de hasta mil millones de dólares y que actualmente se encuentra en etapa de trámites y gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Uno de los pasos pendientes es la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), necesaria antes de comenzar las obras civiles. También deberán concluirse los procedimientos relacionados con la ubicación y disponibilidad de los terrenos donde se instalarían los nuevos complejos.

Las plantas existentes presentan un desgaste considerable y operan con tecnología y diseños que ya no responden a las necesidades actuales de saneamiento de la principal zona turística de Cancún. De acuerdo con los responsables del proyecto, las instalaciones trabajan con limitaciones y requieren ser reemplazadas para cumplir con los parámetros ambientales vigentes.

La infraestructura es operada a través del Instituto de Infraestructura Turística de Quintana Roo (Infratur) y permite tratar aguas residuales que posteriormente son utilizadas para el riego de jardines y camellones del bulevar Kukulcán. El sistema atiende una demanda asociada con aproximadamente 40 mil cuartos de hotel.

El proyecto ejecutivo plantea sustituir las tres instalaciones existentes por dos plantas con mayor capacidad y tecnología más moderna. El esquema financiero considera capital privado procedente de Países Bajos, mientras que el desarrollo técnico estará a cargo de la empresa Dutch Clean Tech.

La reorganización del sistema permitiría además retirar de operación y posteriormente desmantelar la planta Gucumatz. Con ello, el predio que ocupa actualmente podría reincorporarse al patrimonio del Gobierno de Quintana Roo para determinar posteriormente un nuevo aprovechamiento.

Las instalaciones proyectadas utilizarían reactores biológicos secuenciales, conocidos como SBR por sus siglas en inglés, tecnología que permite realizar diferentes etapas del tratamiento y la decantación dentro de un mismo tanque mediante ciclos automatizados.

También se prevé incorporar sistemas de telemetría para supervisar en tiempo real tanto el volumen como la calidad del agua tratada. El diseño contempla además mecanismos para optimizar el consumo energético de motores y sopladores y reducir la generación de lodos activados.

Óscar Rossbach Vaca, representante de Dutch Clean Tech, estimó que alrededor del 80 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura permanecerían en la región mediante la contratación de servicios, adquisición de insumos y actividades vinculadas con la construcción y posterior operación de las plantas.

El representante de la empresa sostuvo que la sustitución de los actuales complejos resulta necesaria debido al deterioro acumulado durante aproximadamente 50 años y señaló que las condiciones del sistema existente tienen repercusiones sobre el entorno lagunar.

De acuerdo con el calendario planteado por los desarrolladores, una vez obtenida la autorización ambiental y concluidos los trámites correspondientes a los terrenos, las obras civiles podrían desarrollarse a lo largo de 2027.

La meta es que el nuevo sistema de tratamiento se encuentre operando con normalidad hacia finales de ese mismo año, aunque el calendario dependerá de las autorizaciones ambientales y administrativas que todavía se encuentran pendientes.