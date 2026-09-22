Félix González pone sobre la mesa perfiles opositores rumbo a elecciones de 2027

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CANCÚN.- La eventual construcción de una alianza opositora en Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027 dependerá tanto de los acuerdos entre las dirigencias partidistas como del surgimiento de un perfil capaz de reunir a diferentes fuerzas políticas, consideró el exgobernador Félix González Canto.

Entrevistado durante el segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, González Canto señaló que todavía es prematuro definir quién podría encabezar un eventual bloque opositor y estimó que el panorama comenzará a aclararse durante los próximos meses.

El exmandatario mencionó entre los perfiles que han mostrado interés a Gustavo Miranda García, expresidente del Congreso de Quintana Roo, aunque evitó pronunciarse sobre quién debería encabezar una eventual candidatura.

También se refirió a Leslie Hendricks Rubio, de quien destacó su trayectoria política y participación en procesos electorales anteriores, como uno de los nombres que podrían formar parte de las definiciones rumbo a 2027.

En Benito Juárez mencionó a Jorge Rodríguez Méndez, dirigente municipal del PRI y regidor, al considerar que su experiencia dentro del Ayuntamiento lo coloca entre los perfiles que podrían buscar una candidatura en Cancún.

González Canto habló igualmente de la panista Mayuli Martínez Simón, a quien reconoció trayectoria y presencia política, aunque aclaró que hasta ahora ella no ha manifestado públicamente ante él una intención de competir.

Respecto de una posible alianza, señaló que las decisiones dependerán en buena medida de las dirigencias nacionales y de las condiciones que se presenten conforme avance el proceso electoral. El PRI estatal ha confirmado por separado que mantiene acercamientos con otras fuerzas políticas para explorar acuerdos rumbo a 2027, aunque hasta ahora no existe una coalición formalizada.

González Canto consideró que actualmente no identifica dentro de la oposición a una figura con suficiente exposición política y social para reunir por sí sola a las diferentes fuerzas, pero sostuvo que todavía existe tiempo para que aparezcan nuevos perfiles o alguno de los actuales incremente su presencia. Esa valoración corresponde al análisis político expresado por el exgobernador y no a una medición electoral.

Sobre las diferencias surgidas dentro de Morena por sus recientes definiciones internas, González Canto las consideró parte de la dinámica habitual de un partido que concentra numerosos aspirantes, y recordó que situaciones semejantes se presentaban en el PRI cuando era la fuerza política mayoritaria.

El exgobernador descartó además regresar de manera directa a la actividad partidista. Explicó que continúa asistiendo a reuniones del PRI cuando es invitado, pero aseguró que no participa en las decisiones de la dirigencia.

Durante la entrevista también reconoció obras desarrolladas durante las actuales administraciones estatal y municipal, entre ellas el Puente Nichupté y la rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio.

Las definiciones de la oposición permanecen así abiertas a poco menos de un año de las elecciones de 2027, mientras el PRI mantiene públicamente su disposición a negociar alianzas y los diferentes partidos comienzan a perfilar sus estrategias para la renovación de la gubernatura y los ayuntamientos de Quintana Roo.