Q. Roo, primer Estado en comprar autobuses eléctricos fabricados en el país

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la compra de los primeros autobuses eléctricos Taruk fabricados en México, convirtiendo a Quintana Roo en la primera entidad del país en adquirir esta tecnología nacional. Este hecho representa no solo un avance en materia de movilidad limpia, sino también un respaldo contundente al Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la economía nacional.

Durante el anuncio oficial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, felicitó públicamente a la gobernadora Lezama por esta decisión estratégica. “Es una gran iniciativa para fortalecer la economía del país y sortear las crisis. Defender a nuestro país es apoyarlo entre nosotros. Si tienes algo hecho en México, ¿para qué traerlo de fuera? Gracias, Mara, por esta decisión”, expresó el funcionario.

Los autobuses Taruk, cuyo nombre significa “correcaminos” en lengua yaqui, son vehículos 100% eléctricos, diseñados y ensamblados en México gracias a una colaboración entre el Gobierno Federal, empresas como Megaflux y DINA, y centros de investigación como Conacyt, UNAM, UAM y CIATEQ. Se trata de un ejemplo emblemático del impulso a la innovación tecnológica mexicana en el sector del transporte público.

Chetumal será la primera ciudad del país donde estos vehículos comenzarán a operar, como parte de un proyecto integral de movilidad que busca atender una deuda histórica con la capital del estado: más de una década sin transporte público digno. Además, esta iniciativa responde al diálogo directo con la ciudadanía a través del programa “Tu Ruta Chetumal”, que recopiló propuestas, inquietudes y necesidades de los habitantes para diseñar un sistema eficiente, accesible y sostenible.

Con esta compra, Quintana Roo no solo apuesta por una movilidad limpia, sino que se posiciona como referente nacional en el apoyo a la industria mexicana y la transición energética.