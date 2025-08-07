Opinión Signos

Recordando al Profe Hank, en la hora de “La austeridad republicana”

6 agosto, 2025
Político que no sabe justificar sus excesos es un pobre político.

(No sabe robar, mentir y traicionar porque todo se le sabe.)

Peor que priista, diría el Don de Atlacomulco, sería morenista (de calzón verdecologista o no, pero de corazón feminista).

Como el que dice que no sabe que en su Estado, el que él gobierna o ha gobernado, mandan (y matan) los Fiscales y los policías del crimen organizado.

O como el que, exhausto, vuela en avión militar de su Gobierno, para descansar… ¡a Tokio!

Cortos se quedan, diría Hank, él mismo, los tricolores ochenteros de “La renovación moral” y los del ‘Alazán’ potosino del moral, cual el árbol de las moras que, para más que eso, no da ni sirve para una pura ingada.

SM

