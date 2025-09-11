Quintana Roo lidera el crecimiento industrial en México durante mayo de 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Al registrar en mayo pasado un incremento mensual del 22.4%, Quintana Roo se posicionó como líder nacional en crecimiento industrial, de acuerdo con Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este resultado refleja el dinamismo de la economía quintanarroense impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo trabaja todos los días para tener los mejores resultados y seguir reduciendo más brechas de desigualdad.

Este crecimiento se refleja en sectores clave como la construcción, la generación de energía y el desarrollo de infraestructura. En un contexto donde 16 de las 32 entidades federativas presentaron contracciones anuales, Quintana Roo se destacó como ejemplo de recuperación y visión estratégica.

Verónica Salinas Mozo, encargada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, destacó que este crecimiento no solo representa cifras positivas, sino también oportunidades reales para las familias quintanarroenses. Puntualizó que esto es el reflejo de un modelo de desarrollo que apuesta por la dignidad laboral, la inversión responsable y el bienestar colectivo.

El avance industrial de Quintana Roo reafirma el compromiso del estado con la transformación económica, la inclusión productiva y el fortalecimiento de sus capacidades locales. Este logro es también un llamado a seguir construyendo un futuro con justicia, respeto y prosperidad para todas y todos.