Quintana Roo suma más de 100 casos de dengue en dos semanas y se ubica segundo a nivel nacional

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CHETUMAL.- Quintana Roo sumó más de 100 casos confirmados de dengue en dos semanas y se ubicó en el segundo lugar nacional por número de contagios, según el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) citado por la Secretaría de Salud federal. El estado rebasó los 570 casos acumulados, frente a los 223 registrados en el mismo periodo de 2025, mientras que la tendencia nacional fue a la baja.

El reporte registró cuatro fallecimientos asociados con el dengue en Quintana Roo, uno más que los tres contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Othón P. Blanco, Bacalar y Playa del Carmen figuraron entre los municipios más afectados.

El desglose consignó 387 casos de dengue no grave, 183 con signos de alarma y 11 graves. Por separado, se reportaron siete casos de chikungunya. A los contagios confirmados se sumó la preocupación por las personas que presentaban síntomas compatibles con dengue y permanecían bajo observación médica. La información difundida no precisó cuántas estaban en esa situación.

Jorge Gutiérrez Contreras, responsable de los Servicios Estatales de Salud (Sesa), afirmó que las brigadas de control de vectores realizaron acciones preventivas en coordinación con los municipios. Atribuyó parte de la proliferación del mosquito transmisor a las lluvias, que dejaron agua acumulada en patios, azoteas y recipientes.

El funcionario sostuvo que las brigadas necesitan la colaboración de los habitantes para eliminar los criaderos y reducir la transmisión. En el sur del estado, las autoridades sanitarias aseguraron que mantuvieron las labores de fumigación, nebulización y control larvario.

Vecinos de esa región cuestionaron en redes sociales el alcance de los trabajos. Señalaron que la proliferación de mosquitos persistía y pidieron intensificar las acciones preventivas y la eliminación de criaderos para evitar que siguiera aumentando el número de enfermos.

Con información de Cambio22