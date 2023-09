Rechaza AMLO iniciativa para demoler casa de Xóchitl Gálvez; ‘somos adversarios, no enemigos’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la iniciativa presentada por un grupo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México (CDMX), la cual busca demoler la casa de Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo por supuestamente no contar con permisos ni papeles.

En este sentido, el mandatario federal mostró su rechazo ante esta propuesta, pues aseguró que en política ‘hay que vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir’.

“Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, permisos, que hay que construir la casa de quien es representante del movimiento, no, no, no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada, hay que vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”, expresó el presidente.

El mandatario reiteró que no cree en la Ley del Talión, que estipula “ojo por ojo, diente por diente”, por el contrario instó a buscar la conciliación, “no vamos a responder de la misma manera”, expresó.

Por último el jefe del Ejecutivo recordó que durante los años su movimiento vivió ataques similares, por ello insistió en no incurrir en las mismas conductas, pues sería atentar a los principios con los que su movimiento se ha sostenido.

Fuente: Excélsior