Cae hasta 60% el turismo beliceño en Chetumal durante 2026

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El turismo proveniente de Belice hacia el sur de Quintana Roo, particularmente en Chetumal, ha registrado una caída de hasta el 60% en los primeros meses de 2026, lo que ha encendido las alertas entre el sector empresarial local.

De acuerdo con datos de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum, los cruces fronterizos mensuales pasaron de aproximadamente 50 mil en 2025 a apenas 20 mil en la actualidad, afectando de manera directa a comercios, hoteles y restaurantes que dependen de este mercado.

La directora del organismo, Adrienne Díaz, señaló que ya se trabaja en identificar las causas de esta disminución, entre ellas la tramitología, los costos de ingreso al país y problemas en el transporte.

“Necesitamos conocer el origen de lo que está pasando y generar mesas de trabajo para encontrar la forma de volver a atraer a ese mercado tan importante, sobre todo para la capital”, explicó.

Ante el impacto económico, el sector empresarial considera prioritario recuperar la afluencia de visitantes beliceños, al ser uno de los principales motores de la economía local. Incluso, se plantea diversificar la oferta turística y de servicios para evitar que los visitantes opten por otros destinos en la región.

“Nuestro vecino y el que mayor derrama económica nos genera es Belice, entonces tenemos que atender esta situación. El estudio lo tendremos en un mes y a partir de ahí tomar decisiones”, añadió.

Hasta finales de 2025, el turismo beliceño generaba una derrama estimada de hasta 50 millones de pesos mensuales en la capital del estado; sin embargo, esta cifra ha disminuido de forma considerable en lo que va de 2026, lo que ha generado preocupación entre los empresarios de la zona.