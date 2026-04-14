Obra de Estefanía Mercado garantizará el agua potable para toda la colonia Cristo Rey

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PLAYA DEL CARMEN.- Con una inversión de 20.8 millones de pesos, la presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó los avances de la obra de construcción de la línea de alimentación de agua potable en la colonia Cristo Rey, que beneficiará de manera directa a unos 2 mil 400 habitantes.

“Familia de Cristo Rey, vienen grandes noticias. Muy pronto el agua dejará de ser una promesa y se convertirá en una realidad en sus hogares. Ya iniciamos las obras para que en aproximadamente dos meses este servicio tan necesario llegue a nuestra gente”, expresó la alcaldesa durante un diálogo con vecinos, niñas y niños de la colonia.

Destacó que “en los gobiernos de la Cuarta Transformación trabajamos sin tanto choro y de frente al pueblo, porque sabemos que el agua no es un lujo, es un derecho”.

Estefanía Mercado agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Mara Lezama para lograr esta gran obra.

Durante el recorrido, acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Aké, la alcaldesa destacó que la obra representa una acción concreta para garantizar el derecho humano al agua y atender una de las principales necesidades de la población en zonas con rezago.

El proyecto -dijo- contempla la instalación de infraestructura hidráulica, principalmente ductos para la distribución del agua potable, con el objetivo de asegurar el acceso a este servicio básico y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Por su parte, Dorys Aké, explicó que los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), como parte de una estrategia enfocada en reducir brechas de desigualdad y llevar servicios esenciales a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el gobierno municipal refuerza una política pública basada en inversión social, atención directa en territorio y solución de problemáticas prioritarias para la comunidad.