Familia Michoacana, ligada a secuestro del alcalde de Taxco y su padre: García Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras un operativo coordinado, fueron liberados el alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quienes habían sido privados de la libertad el pasado 11 de abril.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el funcionario detalló que el operativo contó con la participación de fuerzas federales y estatales de Guerrero y Estado de México, con despliegue de personal en tierra y apoyo aéreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como de autoridades estatales.

De acuerdo con García Harfuch, mediante labores de inteligencia y análisis técnico se logró identificar posibles rutas de desplazamiento de los captores, lo que permitió la localización y resguardo de las víctimas por parte de autoridades del Estado de México.

Posteriormente, el alcalde y su padre fueron trasladados vía aérea a Iguala, donde se confirmó que se encontraban en buen estado de salud. La Fiscalía General del Estado de Guerrero realizó las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, además de recabar información para la investigación.

El secretario señaló que las indagatorias continúan para identificar y detener a los responsables, y adelantó que una de las principales líneas de investigación apunta a la participación de la La Familia Michoacana.

“Todo indica que es a la Familia Michoacana”, indicó, al referir que también se analizan mantas difundidas previamente en contra del edil como parte de la carpeta de investigación.