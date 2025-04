Recibe Mara Lezama la medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación 2025 por su compromiso social

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Al recibir la medalla Liderazgo Anáhuac en Comunicación 2025 que le entregó la Universidad en el marco del 25 aniversario, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que aun cuando las herramientas hayan cambiado, la esencia de la comunicación sigue siendo la misma: comunicar con la verdad, con empatía, con propósito, porque la comunicación es un acto de amor.

“Cada historia que contamos, cada verdad que defendemos, cada injusticia que denunciamos son una forma de luchar por una sociedad más justa, más digna, más humana” expresó la titular del Ejecutivo en el Lions Sports Center Universidad Anáhuac, en donde estuvieron jóvenes, directivos universitarios y funcionarios del gabinete estatal.

La medalla Liderazgo Anáhuac Comunicación 2025 es un reconocimiento que otorga la Universidad Anáhuac a egresados destacados en el área de la comunicación que han demostrado alto nivel de profesionalismo, liderazgo y compromiso con la sociedad, además de estar profundamente vinculados con la misión de la Universidad.

Ante la presencia de sus padres, Manuel y María Elena, de su hermana Verónica, de su esposo Omar y su hija Marita, la gobernadora Mara Lezama expresó que, desde pequeña, en su casa, con el amor infinito de ellos, despertó en ella la vocación de la comunicación, “transmitiendo el amor y el mensaje permanente de cariño incondicional hacia el prójimo, y mi más grande ejemplo de servir y ayudar a los demás”.

En su mensaje, Mara Lezama aseveró que gobernar también es comunicar, es escuchar, dialogar, dar la cara, convencer con hechos y es una construcción diaria. “Es estar en contacto con la gente, sentir lo que sienten, hablar con ellos sin intermediarios. Gobernar es decir la verdad, es tender puentes, no construir muros”, aseguró.

A la comunidad Anáhuac, la Gobernadora la exhortó: No se acostumbren a la injusticia, no midan su valor en “likes” sino en el impacto en las vidas que cambian, no se callen cuando vean algo que está mal, que su voz sea puente, no barrera, que su comunicación sea honesta, empática, transformadora.

En la parte final de su intervención dijo: “Cuando una mujer alza la voz y es escuchada avanzamos todas y todos. Que vencer el mal con el bien es mucho más que un lema: debe ser una forma de vivir”.

Durante la ceremonia, el Rector de la Universidad, Jesús Quirce Andrés, destacó que Mara Lezama es la primera, o quizá única, egresada de la Anáhuac que ha sido electa Gobernadora de algún estado de la República.

Dijo que, en este 25 aniversario, la Universidad reafirma su compromiso a fondo con Cancún, Quintana Roo y México, para formar cada vez más mejores profesionales que sean líderes de acción positiva, agentes de cambio y transformación social.

También reconocieron la trayectoria y aportación de Mara Lezama como egresada, Andrea Ferrer, alumna de la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento; Ana Gabriela Maruri Torres, coordinadora de la Licenciatura en Comunicación; y Humberto Tungüí Rodríguez, director de la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento.

Asistieron a esta ceremonia, el magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; el diputado Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, así como integrantes del gabinete del Gobierno del Estado.