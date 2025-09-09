Recolectan más de 2.5 toneladas de residuos en playas y fondo marino de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, recolectó, en los primeros 8 meses del año, más de 2.5 toneladas de basura general y residuos en las jornadas de limpieza de fondo marino de este destino turístico.

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Samantha Álvarez, informó que la prioridad es proteger y conservar el entorno natural como parte fundamental de las políticas públicas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2027 de la presidenta municipal Estefanía Mercado.

“Las playas son parte esencial de nuestro atractivo turístico, además, están consideradas entre las mejores de los destinos internacionales, por eso es importante mantenerlas limpias, no solamente para atraer más turistas, sino también para proteger el ecosistema marino”, dijo Álvarez.

En la primera semana de septiembre se realizó una jornada de limpieza en playa Caribe, donde el equipo de educación ambiental de la ZOFEMAT logró recolectar 0.3 kg. de aluminio, 57.3 kg. de basura general, 1.4 kg. de vidrio y retiró 1.6 kg. de vidrio roto.

En tanto, en la playa Xaman-Há se recolectaron 0.3 kg. de aluminio, 1 kg. de vidrio, 13.2 kg de basura general, 4.5 kg. de fierro, madera 27.5 kg. y 4 kg. de fibra.

Samantha Álvarez informó que este tipo de jornadas de limpieza de fondo marino continuarán durante todo el año para garantizar la certificación de playas con los distintivos Blue Flag y Playa Platino.