Asegura Sheinbaum que brecha entre los más ricos y los más pobres se redujo de 34 a 16 veces

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CIUDAD DE MÉXICO.- La brecha de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres de México se redujo de 34 a 16 veces entre 2008 y 2024, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) presentados este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina del 9 de septiembre, la mandataria mostró una tabla elaborada con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que compara el ingreso corriente total promedio trimestral per cápita de los distintos deciles de la población, expresado en pesos de 2024.

Los datos indican que el decil I, correspondiente al 10 por ciento de la población con menores ingresos, pasó de un promedio trimestral per cápita de mil 989 pesos en 2008 a 4 mil 727 pesos en 2024.

En contraste, el decil X, que agrupa al 10 por ciento con mayores ingresos, registró 67 mil 243 pesos en 2008 y alcanzó 77 mil 592 pesos en 2024.

La diferencia entre ambos extremos pasó así de 34 veces en 2008 a 16 veces en 2024.

Sheinbaum destacó también que en 2018 la diferencia era de aproximadamente 20 veces y atribuyó la reducción posterior de la desigualdad, entre otros factores, al incremento del salario, los programas de Bienestar y una mayor cobertura de seguridad social.

La presidenta explicó que los deciles se obtienen al ordenar a los hogares de acuerdo con sus ingresos y dividirlos en 10 grupos, lo que permite comparar la evolución de las percepciones entre los sectores de menores y mayores recursos.

“En 2008, la diferencia entre el que menos ganaba y el que más ganaba era de 34. En 2024 es de 16”, señaló.

De acuerdo con las cifras presentadas, mientras los ingresos del decil más pobre aumentaron considerablemente en términos reales durante el periodo analizado, los correspondientes al grupo de mayores ingresos tuvieron un crecimiento proporcionalmente menor.

Sheinbaum utilizó estos indicadores para sostener que México ha avanzado en la reducción de la desigualdad económica, particularmente durante los últimos años, y vinculó esta tendencia con las políticas salariales y sociales implementadas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.