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JAVIER ROJO GÓMEZ, OPB.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, inauguraron la rehabilitación de 4.6 kilómetros del ramal a Javier Rojo Gómez, en la ribera del Río Hondo. La obra amplió la vialidad a cuatro carriles y requirió una inversión federal de 101.4 millones de pesos.

Mendiburu Solís detalló que el tramo cuenta ahora con dos carriles por sentido, de 3.5 metros de ancho cada uno, separados por un camellón central de 1.30 metros. Los trabajos también incluyeron la construcción de guarniciones y banquetas, así como la instalación de nueva señalización.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra beneficia a 27 mil 167 habitantes de la región y a más de 300 integrantes de la comunidad del Colegio de Bachilleres plantel Río Hondo, entre estudiantes, docentes y personal. La vía también facilita los traslados de productores de caña, comerciantes y visitantes.

Lezama Espinosa señaló que la rehabilitación responde a una demanda que su administración gestiona desde 2022. Explicó que el ramal es utilizado tanto por estudiantes que se trasladan al plantel como por quienes se dirigen al ingenio azucarero desde Javier Rojo Gómez, Ucum, Sabidos y otras comunidades cercanas.

Antes del banderazo inaugural, la gobernadora recordó las gestiones realizadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum y agradeció la coordinación con el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina. La alcaldesa de Javier Rojo Gómez, Rosa Elia Bautista Mejía, tomó la palabra para agradecer la obra.

Al acto asistieron la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando; y la diputada Diana Frine Gutiérrez García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades del Congreso estatal. También estuvieron presentes los dirigentes cañeros Benjamín Gutiérrez Reyes y Sergio Crisanto Mortero, así como estudiantes del Colegio de Bachilleres.