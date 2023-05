Reportan 25 quejas de abuso sexual contra taxistas de Chetumal en lo que va de este año

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) reportó 25 quejas de acoso sexual de taxistas de la ciudad capital tan solo en los primeros cinco meses de este año.

Al respeto, Yunitzilim Rodríguez Peraza, integrante del colectivo Marea Verde de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), se pronunció en contra de este tipo de comportamientos de parte de quienes tienen una concesión para brindar un servicio público, por lo que son sujetos de autoridad, en otras palabras, funcionarios, por lo que en todo momento deben apegarse a los valores y principios de respeto.

Dijo que a través de los grupos de las colectivas feministas se han reportado casos donde el taxista las acosa, e incluso los operadores se masturban mientras dan el servicio, se desvían del camino hacia donde deberían llevar a las pasajeras, y una serie de cuestiones de violencia hacia ellas.

Explicó que lo peor del caso es que no existen los canales de comunicación para presentar una queja o se les canaliza a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia, que muchas veces no es recibida por los agentes del ministerio público al considerar que no se cometió un delito.

“Una cosa es lo penal, que ciertamente pueden o no hacerlo por que todos sabemos el desgaste que es ir a la fiscalía”, opinó sobre las alternativas que dan, puesto que la otra es presentar una queja directamente ante el Sindicato Único de Choferes de Autos de Alquiler (Suchaa), “que también dice vayan a la fiscalía, todo el mundo nos pelotea pero no hacen nada al respecto”, aseveró.

El último caso es de una usuaria que grabó la conversación con un taxista y cuya conversación fue difundida en redes sociales.

“Si por mi fuera te robaría”, es como el taxista de la unidad 1342 se dirigió hacia María F., que grabó en audio el incómodo momento al abordar la unidad y que compartió en redes sociales, haciendo evidente que este tipo de conductas siguen presenten entre concesionarios del servicio de transporte público.

Derivado de los hechos relatados por la afectada, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en breve respuesta solicitó apoyo para que, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, pueda hacerle llegar a la afectada por el conductor del servicio público involucrado en los mismos a realizar la pertinente denuncia por escrito en las oficinas de la Dirección General o comunicándose al número telefónico siguiente: 983 185 3403, mismo que es contacto del Instituto.

Lo anterior, a efecto que este Organismo Público, pueda dar inicio al Procedimiento Administrativo de Sanción del Servicio Público de Transporte que se encuentre involucrado.

Fuente: Noticaribe