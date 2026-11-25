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SINALOA.- Un tribunal federal revocó la suspensión provisional que permitía a Rubén Rocha Moya disponer de los recursos de sus tres pensiones, por lo que las cuentas bancarias donde recibe esos depósitos quedaron nuevamente bloqueadas.

La medida había sido concedida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En cumplimiento de esa resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió el 5 de noviembre el acuerdo 110/K/6246/2026 para permitir el acceso a los recursos pensionarios.

La UIF impugnó la suspensión y un tribunal resolvió revocarla. Con ello, se restablecieron las restricciones sobre esas cuentas, que se suman al bloqueo de los demás recursos financieros del exgobernador de Sinaloa.

Según el expediente, Rocha Moya recibe una pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social y una por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los montos no han sido revelados oficialmente. Reportes periodísticos estimaron que las tres prestaciones suman un millón 538 mil 375 pesos anuales, equivalentes a aproximadamente 128 mil 197 pesos mensuales.

El bloqueo ocurre mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra el exmandatario. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Los fiscales estadounidenses les atribuyeron una presunta colaboración con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar operaciones de narcotráfico hacia ese país a cambio de respaldo político y sobornos.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y sostuvo que carecían de veracidad y fundamento. Los señalamientos derivaron en su salida del gobierno estatal.