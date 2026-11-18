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CANCÚN.- Rosario Robles Berlanga presentó en esta ciudad la Red Ciudadana para Defender a México, una iniciativa respaldada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca incorporar a personas sin militancia partidista a las tareas de vigilancia de la jornada electoral de 2027. La meta, dijo, es tener presencia en las 170 mil casillas que se prevé instalar en el país, incluidas más de 2 mil 600 en Quintana Roo.

En conferencia de prensa en Cancún, en la que estuvo acompañada de la dirigente estatal del PRI, Cora Amalia Castilla Madrid, y Leslie Hendricks Rubio, la coordinadora nacional de la red explicó que la iniciativa busca sumar representantes de casilla y observadores electorales para dar seguimiento a la votación, en coordinación con las estructuras de los partidos de oposición. Aclaró que la convocatoria no busca formar comités partidistas, sino abrir un espacio a quienes quieran participar en la defensa del voto sin afiliarse a un partido.

Robles Berlanga informó que se buscará contar con una persona coordinadora en cada entidad para enlazar los trabajos de la red con los partidos de oposición. El registro se realizará mediante una plataforma que, según lo previsto, comenzará a operar a principios de diciembre.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México sostuvo que los cuestionamientos recientes al Instituto Nacional Electoral (INE) han generado dudas sobre su capacidad para conducir el proceso de 2027. A su juicio, la participación ciudadana en las casillas puede contribuir a vigilar la jornada y fortalecer los contrapesos políticos.

Robles Berlanga también informó que varias organizaciones ciudadanas preparan una marcha para el 6 de diciembre en distintas ciudades. Explicó que la movilización buscará exigir la autonomía del INE y pedir que Morena se mantenga al margen de las decisiones del organismo electoral. Comparó la convocatoria con las movilizaciones de la llamada Marea Rosa.

La exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que, además de la vigilancia en casillas, la oposición necesita construir una alianza amplia para 2027. Planteó que esa coalición incorpore a sectores de la sociedad sin filiación partidista y compita en las urnas para derrotar a Morena y sus aliados.