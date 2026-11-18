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CHINA.- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se estrecharon la mano ante el mandatario chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, durante el inicio de la 33.ª cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El saludo ocurrió antes de la fotografía oficial y en vísperas de la reunión trilateral prevista para este jueves.

Trump estaba de pie junto a Xi cuando Putin subió a la plataforma, le tendió la mano derecha y le tocó el brazo con la izquierda. Xi y Peng observaron sonrientes mientras se acercaban los intérpretes. En la fotografía, Xi ocupó el centro de la primera fila, con Trump a su derecha y Peng a su izquierda, junto a Putin. Fue la primera vez en nueve años que el presidente ruso posó para la foto de familia del foro.

La reunión trilateral, que según versiones difundidas antes de la cita duraría alrededor de una hora y media, se perfila como uno de los principales encuentros de la cumbre. Entre los asuntos previstos figuran la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, y el conflicto con Irán, que escaló tras la intervención de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Desde entonces, el precio del barril de petróleo ha subido 25 dólares. La cita también ocurre tras la derrota electoral de los republicanos en los comicios de medio mandato de Estados Unidos a principios de noviembre.

Horas antes de la fotografía oficial, Xi y Putin sostuvieron una reunión bilateral. Según la agencia estatal china Xinhua, Xi presentó la relación entre ambos países como un ejemplo de cooperación entre grandes potencias basada en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Por su parte, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que Rusia no tiene expectativas extraordinarias sobre el encuentro trilateral.

Tras la fotografía, los representantes de las 21 economías de APEC, que en conjunto generan alrededor del 60 por ciento de la producción mundial, asistieron a una cena de gala en el Shenzhen International Exchange Center. En el brindis, Xi recordó que cuando visitó Shenzhen por primera vez, en 1978, la ciudad era poco más que un pueblo pesquero.

El mandatario chino atribuyó la transformación de Shenzhen en una metrópoli internacional a la apertura económica y a la innovación. Señaló que la ciudad pasó de atraer capital y tecnología extranjeros a desarrollar su propia capacidad de investigación y participar en la definición de normas internacionales. Añadió que actualmente presenta hasta 20 mil solicitudes internacionales de patentes al año.