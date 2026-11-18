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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

De acuerdo con el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF-2027, que realiza el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la federación aprobó para la atención del tema del sargazo 1,866.9 millones de pesos, etiquetado exclusivamente para la adquisición de activos o bienes, como embarcaciones y equipamiento.

Esto quiere decir que el estado financiará la parte operativa que incluye entre otros, combustible, tripulación, mantenimiento y logística, lo cual se tendrá que estimar en el Presupuesto de Egresos Estatal de 2027.

En el mismo presupuesto federal PEF 2027, Quintana Roo recibirá una aportación global de 40 mil 248 millones de pesos, de gasto programable, lo cual servirá de base para el presupuesto de egresos estatal que deberá aprobar el Congreso del Estado en las próximas semanas.

Consultando el presupuesto de egresos 2026 de Quintana Roo, aprobado en diciembre de 2025 y publicado en el Periódico Oficial estatal, la aportación federal fue de 43 mil 229 millones de pesos, mientras el estado aportó con ingresos propios no programables, 10 mil 761 millones de pesos, lo cual resultaría en una reducción de casi tres mil millones de pesos en 2027, sin embargo, faltaría confirmar estas cifras globales.

El Observatorio concluye en su boletín 311 que comenzó a circular este 17 de noviembre, que esta inyección para combatir el sargazo es una cifra récord, pero considera que “transfiere la carga del diseño, ejecución y costo operativo a los actores locales”.

DESTINO DEL DNR

Por otro lado, dentro de la reforma a la Ley de Derechos, quedó establecido que para el denominado de DNR, es decir el derecho que se cobra a personas que ingresan al país en calidad de turistas y no residentes, quedó establecido en la cantidad de 1,158 pesos.

El ingreso estimado durante 2027 por este derecho será de 16,963 millones de pesos. La distribución establecida, de acuerdo con el Observatorio Legislativo, quedó de la siguiente manera: A Sedena 57% (9,669mdp), al Instituto Nacional de Migración el 15% (2,544mdp) y a la Tesorería de la Federación 28% (4,750mdp). Usted tiene la última palabra.