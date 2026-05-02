Rubén Rocha Moya pide licencia como gobernador de Sinaloa

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CULIACÁN.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitó licencia temporal a su cargo ante el Congreso estatal, en medio de las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un mensaje público, el mandatario sostuvo que tiene “la conciencia tranquila” y calificó los señalamientos como “falsos y dolosos”. Afirmó que su decisión busca facilitar las investigaciones y permitir que las autoridades actúen sin interferencias.

“No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento”, expresó Rocha Moya, al señalar que la separación del cargo será por el tiempo que dure el proceso.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ya inició una investigación, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le turnó una solicitud de autoridades de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de 10 personas, entre ellas el gobernador sinaloense.

No obstante, la FGR precisó que no se trata de un proceso formal de extradición, sino de una solicitud de medida cautelar, la cual requiere fundamentos sólidos.

La fiscalía subrayó que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes que justifiquen la urgencia de una detención provisional, por lo que solicitará a las autoridades estadounidenses la información necesaria para sustentar el caso.

Además, advirtió que la difusión pública del expediente podría poner en riesgo el debido proceso, y reiteró que cualquier acción se realizará conforme a la legislación nacional y los tratados internacionales.