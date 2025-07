“Salud Sin Tanto Choro” transforma la vida de las familias playenses

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, compartió con entusiasmo los avances del programa “Salud Sin Tanto Choro”, una iniciativa que ha comenzado a cambiar la vida de cientos de familias que ahora cuentan con atención médica gratuita, medicamentos sin costo y servicios especializados sin trámites complicados ni largas esperas.

“Para muchas familias en Playa del Carmen, ir al médico era un lujo. Hoy, con este programa, queremos decirles que su salud sí importa, que no están solas ni solos, y que cuentan con un gobierno que sí les cumple”, expresó Estefanía Mercado.

Desde la apertura de la primera Unidad Médica Municipal en el fraccionamiento Villas del Sol, el pasado 6 de junio, ya son cientos las personas que han recibido servicios médicos sin pagar un solo peso. Se ofrecen consultas generales, atención dental, optometría con entrega de lentes, psicología, nutrición, pruebas de laboratorio, estudios preventivos para mujeres y medicamentos del cuadro básico.

“Estoy muy agradecida. Mi hija necesitaba lentes y no tenía cómo pagarlos. Aquí no me cobraron nada y la trataron con mucho cariño”, compartió doña Carmen, vecina de Villas del Sol y una de las primeras beneficiarias.

El programa está pensado especialmente para quienes no tienen seguridad social y viven al día. Cada tarjeta de afiliación cubre al titular y hasta tres hijos menores de edad, y se espera beneficiar a 20 mil familias playenses en esta primera etapa.

En los primeros días de registro, más de 360 personas fueron afiliadas, y cada día se suman más, reflejo de la gran necesidad que existe y de la confianza de la gente en un gobierno que les responde con acciones reales.

Además, la presidenta anunció que este mes abrirá la segunda Unidad Médica Municipal en la colonia Nicte Ha, con la que se ampliará la cobertura a más familias del lado norte de la ciudad.

“Este es un compromiso de corazón. No queremos que nadie más se quede sin atención médica por falta de dinero. La salud es un derecho, y en Playa del Carmen estamos decididas y decididos a hacerlo valer”, concluyó Estefanía Mercado.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a la clínica de Villas del Sol con su identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio para comenzar su registro.

El Gobierno de Playa del Carmen reafirma así su compromiso con el bienestar de las y los ciudadanos, construyendo una ciudad más justa, humana y con igualdad de oportunidades para todas y todos.