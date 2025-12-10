Sectur contradice a hoteleros: confirma que seguirán como retenedores del Visitax

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, confirmó que permanece vigente la propuesta de que los hoteleros, prestadores de servicios de hospedaje y plataformas digitales sean los encargados de retener y enterar el cobro del Derecho a Visitantes Extranjeros (Visitax).

El titular de la Sectur señaló que este esquema continúa tal como aparece en la Ley de Ingresos 2026, aunque reconoció que se analiza “algún tipo de adecuación”, sin detallar de qué naturaleza ni en qué plazos podría aplicarse.

La postura oficial contrasta con las versiones difundidas la semana pasada por integrantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, quienes, tras una reunión con Cueto Riestra y con el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Erick Arcila, aseguraron que el gobierno había aceptado reconsiderar el modelo de retención debido a las dificultades operativas que implica para el sector.

Cuestionado al respecto, el titular de Turismo reiteró que la propuesta se mantiene: “De momento así está en la Ley de Ingresos y se está analizando de qué manera pudiera haber algún tipo de adecuación”. Evitó, sin embargo, precisar cuál sería esa modificación.

Aseguró que el objetivo del gobierno es lograr un mecanismo “más efectivo” de recaudación que beneficie al sector turístico, y recordó que el Visitax —creado en 2021— sigue siendo una obligación vigente para los visitantes extranjeros.

Cueto Riestra añadió que continúan los diálogos con hoteleros, quienes expresaron preocupación ante el nuevo esquema, pero confió en que el cobro pueda cumplir su propósito: fortalecer la infraestructura de Quintana Roo.

Actualmente, el Visitax se cobra principalmente en módulos instalados en el Aeropuerto de Cancún y a través de una página de internet, pero el modelo no ha alcanzado las metas previstas. Hasta septiembre de 2025, la recaudación apenas sumaba 288 millones de pesos, cuando debió rondar los 2 mil millones, según los estados financieros de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Fuente: Cambio22