Sellarán Michoacán con 4,140 efectivos; invertirán 57 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Con poco más de 57 mil millones de pesos, los Gobiernos federal y de Michoacán arrancarán el proyecto de pacificación en la entidad, basado en la seguridad, pero también en la atención de las causas de la violencia.

Al presentar ayer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se invertirán en la entidad 57 mil 460 millones de pesos, adicionales a los programas sociales y de infraestructura que ya se tienen en el estado, para la ejecución de la estrategia, la cual consta de 12 ejes y más de 100 acciones.

Por su parte, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que su administración destinará dos mil 700 millones de pesos para impulsar el desarrollo y el turismo en la entidad y acompañar al Plan anunciado por el gobierno federal.

Los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia son: seguridad; desarrollo económico con bienestar; infraestructura carretera y caminos; infraestructura de agua potable, riego y saneamiento; programas de Bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes, y planes de Justicia para Pueblos Indígenas.

La estrategia contará con 12 ejes, con más de 100 acciones; se destaca que con el destino de los recursos no se descobija a nadie y éstos saldrán de la austeridad republicana.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia inicia con 12 ejes de acción y una inversión de más de 60 mil millones de pesos, adicionales a los programas sociales y de infraestructura que ya se tienen en la entidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

De dicha cifra, 57,460 millones de pesos son de recursos federales, más 2 mil 700 millones de las arcas michoacanas, sumando un total de 60 mil 160 millones de pesos.

“Como ven, hemos presentado un plan integral que llamamos Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, dijo.

En la presentación de la estrategia estuvieron los secretarios e integrantes del gabinete, quienes presentaron un resumen de las acciones que desarrollará cada una de ellas en la entidad.

“Consta de 12 ejes, con más de 100 acciones, con una inversión de más 57 mil millones de pesos, de los cuales, una parte importante será con inversión mixta. Además, en 2026, la inversión en Programas del Bienestar es de 37 mil 450 millones de pesos, que beneficiará a cerca de 1.5 millones de habitantes”, puntualizó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

