Hallan 16 cuerpos en fosas, en rancho de Puerto Morelos

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo de 16 cuerpos en fosas clandestinas localizadas dentro del rancho Sac-Lol, en el municipio de Puerto Morelos. La información fue dada a conocer este lunes por el fiscal estatal, Raciel López Salazar, durante la conferencia de seguridad realizada en las instalaciones del C5 en Cancún.

De acuerdo con el fiscal, peritos y agentes ministeriales han identificado 15 zonas de interés forense dentro del predio, situado cerca de la carretera Leona Vicario-Valladolid Nuevo. En 10 de estos puntos fueron encontrados los restos humanos, mientras que el resto permanece sellado con cal y cemento, por lo que aún falta concluir la exploración total del lugar.

Los cuerpos han sido trasladados al Servicio Médico Forense en Cancún para los estudios correspondientes, con el objetivo de lograr su identificación.

López Salazar señaló que la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la propiedad del rancho, así como localizar y proceder legalmente contra los responsables del entierro clandestino.

Al ser cuestionado sobre la posible participación de autoridades municipales o mandos policiales, el fiscal indicó que por el momento no se cuenta con elementos para confirmarlo, aunque advirtió que cualquier persona involucrada será investigada y, en su caso, procesada.

“Vamos a continuar con la investigación y no descartamos ninguna línea. En cuanto tengamos avances sustanciales se darán a conocer”, afirmó.