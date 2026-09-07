Semarnat frena obras para contener oleaje frente a The Reef Coco Beach

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PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto de Inmobiliaria Coco Beach para instalar infraestructura destinada a contener el oleaje y recuperar playa frente al hotel The Reef Coco Beach, en Playa del Carmen, tras detectar que previamente se realizaron actividades sin contar con autorización en materia de impacto ambiental.

La propuesta había sido ingresada en abril de 2024 y contemplaba intervenir la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y el área marina adyacente a la esquina sur del centro de hospedaje, mediante la construcción de un rompeolas y la relocalización de arena.

El proyecto planteaba instalar un atenuador de oleaje de 50 metros de longitud por 2.4 metros de ancho, cuya función sería reducir el impacto de las olas y favorecer la estabilización del arenal.

La estructura estaría conectada con tierra mediante un muelle de madera de 45 metros de largo y 2.4 metros de ancho, sostenido sobre pilotes. Adicionalmente, se pretendía relocalizar arena con el propósito de acelerar la recuperación de la playa.

Sin embargo, durante la evaluación, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) detectó que se habían llevado a cabo actividades sin contar previamente con la autorización ambiental correspondiente.

La autoridad federal también encontró inconsistencias relacionadas con un procedimiento ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que la promovente no adjuntó la resolución correspondiente.

Esta ausencia de documentación impidió a la DGIRA determinar si las actividades referidas por Inmobiliaria Coco Beach eran las mismas que habían sido observadas durante el procedimiento de evaluación ambiental.

Ante estas circunstancias, la dependencia concluyó que se contravinieron disposiciones establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), por lo que rechazó la autorización solicitada.

Semarnat advirtió a Inmobiliaria Coco Beach que no podrá ejecutar obras o actividades relacionadas con el proyecto mientras no obtenga la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

Asimismo, señaló que realizar o continuar trabajos sin dicho permiso podría derivar en la aplicación de sanciones conforme a la legislación vigente, además de los posibles daños ambientales que pudieran ocasionarse.