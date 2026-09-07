Maestría y diplomado para periodistas

Comparte esta Noticia

La última palabra

– Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos convoca a periodistas, docentes y personas dedicadas a la comunicación en sus diversas áreas y medios, a ser parte de la sexta generación de la Maestría en Derechos Humanos que comenzará este mes de septiembre con una duración de cinco cuatrimestres.

El objetivo es contribuir a la formación de profesionistas con enfoque en derechos humanos, con conocimientos basados en una preparación teórica, práctica, analítica y metodológica, que coadyuven al respeto, protección, defensa, cuidado y valor de los derechos humanos, para prevenir la violación de estos.

También busca fortalecer en los periodistas y comunicadores herramientas y enfoques informativos para prevenir, identificar y atender las violaciones a los derechos, mediante la aplicación de instrumentos, mecanismos y procedimientos ante las instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

La modalidad de esta Maestría es mixta, es decir, presencial y en línea, con un cuerpo de docentes con amplia experiencia en la enseñanza de los cambios en la forma de comunicar de quienes ejercen el oficio y profesión periodística en todas sus variantes.

Al mismo tiempo, la institución educativa ofrece el Diplomado en Derechos Humanos en modalidad en línea con una duración de seis meses, con el objetivo de enriquecer un ejercicio comunicativo con perspectiva de derechos humanos desde una perspectiva de interpretación y argumentación jurídica para cada caso, de acuerdo con las últimas actualizaciones del marco jurídico.

Para quienes estén interesados pueden consultar la convocatoria en el link de la imagen que acompaña a este texto o al teléfono 983 110 5866 con Ana Patricia Reyes, coordinadora de la Maestría. Aprovechar esta oportunidad o dejarla pasar… usted tiene la última palabra.