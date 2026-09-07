Sheinbaum condiciona Centro Financiero de Cancún propuesto por Mara Lezama a que no se construya sobre la selva

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CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto para construir un Centro Financiero en Cancún todavía no cuenta con una ubicación autorizada y únicamente podría desarrollarse en una zona previamente impactada, pues no se permitirá desmontar selva para concretarlo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal confirmó que la propuesta es impulsada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, con la intención de diversificar la actividad turística de Cancún y atraer inversiones y visitantes relacionados con el sector financiero.

Sheinbaum señaló que existen inversionistas interesados en participar, pero aclaró que todavía se gestionan los permisos correspondientes y que el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto no ha sido aprobado.

“Ella quiere hacer y está pidiendo los distintos permisos para hacer un Centro Financiero en Cancún, un polo financiero y hay varios inversionistas que quieren participar. No está aprobado el lugar”, explicó.

La Presidenta puso énfasis en las restricciones ambientales que deberá cumplir el proyecto y advirtió que difícilmente podría recibir autorización si la ubicación propuesta implica afectar áreas selváticas.

“Podría estar en un lugar impactado. Difícilmente puede autorizarse en un lugar donde hay selva, porque esa selva hay que cuidarla. Entonces, todavía no está aprobado el sitio en donde se desarrollaría”, puntualizó.

Sheinbaum consideró positiva la propuesta en términos de desarrollo económico, aunque condicionó su viabilidad a que se encuentre una ubicación compatible con la protección ambiental.

Explicó que la intención de Lezama es ampliar la oferta turística de Quintana Roo más allá del tradicional segmento de sol y playa, mediante actividades vinculadas con el sector financiero y la organización de congresos especializados.

“Ella tiene la idea de que, más allá de sol y playa, como turismo, pueda haber otros elementos que puedan llevar turismo a la zona. Como el turismo financiero, de congresos financieros, en fin. Pero el lugar no ha sido aprobado todavía”, señaló.

La mandataria federal reveló que recientemente abordó el proyecto con Lezama durante un encuentro en el que también estuvo Alicia Bárcena, y en el que se discutieron posibles ubicaciones.

Indicó que se han planteado alternativas debido a que una zona de selva no podría transformarse para albergar el complejo financiero.

“El proyecto es bueno en términos del desarrollo para esa zona, pero pues depende dónde, evidentemente”, concluyó Sheinbaum.

De esta manera, el Gobierno federal mantiene abierta la posibilidad de respaldar el Centro Financiero de Cancún, pero su desarrollo dependerá de la selección de un sitio que ya haya sido impactado y que cumpla con las autorizaciones correspondientes.